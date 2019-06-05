نشوب حرائق داخل محال تجارية في الكرادة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقاً نشب داخل أربعة محال تجارية لبيع الزي العربي في شارع ٦٢ ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد". وكان حريقاً قد نشب، عصر اليوم الأربعاء، داخل مطعم بمساحة 144 مترا في بناية تتكون من محال تجارية اضافة الى شقق سكنية في مدينة الصدر شرقي بغداد.

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