النجدة النهرية تنقذ فتاة قامت برمي نفسها من اعلى جسر شرقي بغداد

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات النجدة النهرية تتمكن من انقاذ فتاة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الدورة (معسكر الرشيد) داخل نهر دجلة بدافع الانتحار". وأضافت أنه "تم انقاذها واجراء الاسعافات الاولية وتسليمها وفقاً لاجراءات اصولية".



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