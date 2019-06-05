إصابة 20 معتمراً بانقلاب حافلة في السعودية

وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، بعدما غفا سائقها، فانقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 راكبا.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، إن "المستشفى استقبل 20 مصابا تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم".

