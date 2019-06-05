اصابة منتسبين اثنين بالدفاع المدني بانفجار عبوة ناسفة في سنجار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة مزروعة على جانب الطريق ضمن ارض زراعية انفجرت لدى توجه فرقة الاطفاء التابعة إلى مركز تلعفر لاخماد حريق في محاصيل زراعية في قضاء سنجار".

وأضاف ان "انفجار العبوة أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الدفاع المدني واحتراق عجلة تابعة لهم".

