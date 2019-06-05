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اصابة منتسبين اثنين بالدفاع المدني بانفجار عبوة ناسفة في سنجار

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة مزروعة على جانب الطريق ضمن ارض زراعية انفجرت لدى توجه فرقة الاطفاء التابعة إلى مركز تلعفر لاخماد حريق في محاصيل زراعية في قضاء سنجار".

وأضاف ان "انفجار العبوة أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الدفاع المدني واحتراق عجلة تابعة لهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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