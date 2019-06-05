وأضافت أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر احالة خمسة عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة بمطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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