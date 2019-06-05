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احالة خمسة عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة بمطار بغداد

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وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إحالة خمسة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة".

وأضافت أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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