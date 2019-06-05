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خلال ساعات... ريال مدريد يعلن عن صفقته الاهم في السنوات الاخيرة

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2019-06-05 | 16:16

خلال ساعات... ريال مدريد يعلن عن صفقته الاهم في السنوات الاخيرة

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أكد برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، أن نادي بصدد الإعلان عن صفقة هي الأهم له على مدار السنوات الأخيرة.
وذكر مقدم البرنامج "جوسيب بيدرول" في بداية حلقته الجديدة اليوم أن "صفقة إدين هازارد قد تمت، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال ساعات".

وأضاف: "الصفقة انتهت بمبلغ يقترب من 100 مليون يورو".

وكانت هناك تقارير قد أكدت أن الصفقة قد تعثرت بالأمس، بعد رفض عرضين من قبل ريال مدريد بسبب المقابل المادي المعروض.


لكن يبدو من خلال تصريحات "بيدرول" أن هناك انفراجة كبيرة قد حدثت خلال الساعات الماضية في المفاوضات بين الناديين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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