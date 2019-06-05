خلال ساعات... ريال مدريد يعلن عن صفقته الاهم في السنوات الاخيرة

وذكر مقدم البرنامج "جوسيب بيدرول" في بداية حلقته الجديدة اليوم أن "صفقة إدين هازارد قد تمت، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال ساعات".

وأضاف: "الصفقة انتهت بمبلغ يقترب من 100 مليون يورو".

وكانت هناك تقارير قد أكدت أن الصفقة قد تعثرت بالأمس، بعد رفض تشيلسي عرضين من قبل ريال مدريد بسبب المقابل المادي المعروض.



لكن يبدو من خلال تصريحات "بيدرول" أن هناك انفراجة كبيرة قد حدثت خلال الساعات الماضية في المفاوضات بين الناديين.