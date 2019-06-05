2019-06-05 | 16:16
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أكد برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، أن نادي ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة هي الأهم له على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف: "الصفقة انتهت بمبلغ يقترب من 100 مليون يورو".
وكانت هناك تقارير قد أكدت أن الصفقة قد تعثرت بالأمس، بعد رفض تشيلسي عرضين من قبل ريال مدريد بسبب المقابل المادي المعروض.
لكن يبدو من خلال تصريحات "بيدرول" أن هناك انفراجة كبيرة قد حدثت خلال الساعات الماضية في المفاوضات بين الناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات... ريال مدريد يعلن عن صفقته الاهم في السنوات الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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