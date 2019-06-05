الإعلام الامني: اصابة فلاحين اثنين واحتراق ٣٥ دونماً في قضاء الدبس

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع بيك اب، مما ادى الى إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونما من محصول الحنطة تعود لاحد الفلاحين على طريق قرية " علو محمود" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".