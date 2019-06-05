مدرب انتر ميلان يقترب من قيادة فريق همام طارق

وذكر موقع سكاي سوبرت ايطاليا، أن "ادارة استقلال طهران اتصلت بالمدرب الايطالي أندريا ستراماتشوني، من اجل قيادة الفريق في الموسم المقبل".

واوضح الموقع أن "المفاوضات بدأت خلال شهر نيسان الماضي، حيث قطعت الادارة شوطاً كبيراً في حسم التعادق مع المدرب الايطالي".



وتابع ان "ستراماتشوني طلب من الفريق الايراني بعض الوقت من اجل حسم قراره، والذي يبدو الاقرب لقبول عقد استقلال".

ويلعب في صفوف استقلال الايراني، لاعب المنتخب الوطني همام طارق منذ الموسم الماضي.