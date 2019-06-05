"داعش" يتبنى هجوم العريش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، تبني الهجوم على نقطة تفتيش بطريق العريش الدولي شمالي سيناء الذي أسفر عن استشهاد 8 من عناصر الأمن.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان: "استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي في العريش".

وأضاف البيان أن 5 إرهابيين لقوا حتفهم خلال تصدي قوات الأمن للهجوم الإرهابي في العريش.

وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن الجيش المصري تتبع عناصر إرهابية بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت المصادر عن أن هجوما إرهابيا استهدف كمين (بطل 14) التابع لقوات الشرطة المصرية بمدينة العريش شمالي سيناء.