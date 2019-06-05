مساجد أوروبا إثم كبير لقطر وتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت المساجد والجمعيات الخيرية في أوروبا بدعم من قطر وتركيا ليس بهدف توفير مكان لائق لصلاة المسلمين، ولكن خدمة لمصالحهما الضيقة ولو كان الثمن تشويه صورة الدين الحنيف.

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