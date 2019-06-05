مسؤول عسكري ليبي: هدوء حذر بمحاور طرابلس

قال منذر عمر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة بالجيش الوطني الليبي، إن محاور القتال بالعاصمة طرابلس شهدت الأربعاء هدوءًا حذرا.

وتابع الخرطوش في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن محاور القتال في طرابلس لم تشهد إلا مناوشات خفيفة واشتباكات متقطعة على عكس الأيام الماضية.

وأوضح الخرطوش أن المناوشات الخفيفة التي حدثت بمحوري عين زارة وكوبري المطار لم تسفر عن نتائج ملموسة، في ظل الهدوء الحذر في المحاور، مؤكدا أن جميع الوحدات العسكرية من الألوية والكتائب متمركزة بالنقاط المحددة لها من غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تنتظر الأوامر بالمهام المراد تحقيقها في جميع المواقع، بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس.

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وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أكدت أمس الثلاثاء، أن مجموعة من مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية قاموا بزيارة محاور القتال بالعاصمة طرابلس وغرفة عمليات طوفان الكرامة.

وتابعت الشعبة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه إن زيارة وجهاء المنطقة الغربية تأتي في إطار دعمهم للقوات المسلحة في معاركهم لتحرير العاصمة طرابلس من مجموعات المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وأضافت أن الوجهاء وجهوا من خلال الزيارة التحية والتبريكات للقائد العام المشير خليفة حفتر وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

في السياق ذاته، أعلنت قبيلة المشاشية الليبية أمس الثلاثاء، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.