تنظيم الحمدين.. إدمان الخيانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النظام القطري يتخلى عن دعم حليفه الإيراني بعدما ملأ الدنيا صراخا دفاعا عن نظام الملالي، ولكن ما أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من العقوبات على طهران تبدلت وعود تنظيم الحمدين بدعم اقتصاد طهران المترنح. قطر استجابت لأوامر وزارة الخزانة الأمريكية وقررت خفض التبادل التجاري مع إيران ليصبح مقتصرا على المواد الطبية والغذائية فقط.

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