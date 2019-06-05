مونديال 2022 يفضح جرائم قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتكشّف من جديد انتهاكات قطر ضد عُمال مونديال 2022 أعدادهم تتخطى 28 ألف عامل أجنبي أغلبهم من بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والفلبين تستغلهم قطر لبناء منشآتها استعدادا لمونديال 2022 يعيشون أوضاعا مروّعة أجر العامل منهم يعادل1.04 دولار أمريكي فقط في الساعة حسبما نشرت مجلة Mirror البريطانية .

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