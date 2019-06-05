بوتين: العلاقات الصينية الروسية أفضل من أي وقت مضى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى ”مستوى رفيع غير مسبوق“.

وسيعقد بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو يوم الأربعاء.