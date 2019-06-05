قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى ”مستوى رفيع غير مسبوق“.
وسيعقد بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: العلاقات الصينية الروسية أفضل من أي وقت مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.