الان تتابع السودان.. قوى الحرية والتغيير تتهم اللجنة الأمنية باستخدام الجنجويد لمهاجمة المعتصمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان، اللجنة الأمنية باستخدام الجنجويد لمهاجمة المعتصمين، مؤكدة تمسكها بسلمية الثورة التي وصفتها بـ”سلاحها خلال المرحلة الحالية”. وطالبت، القوات المسلحة السودانية القيام بدورها في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم، وأيضا القوات النظامية بالانحياز للشارع السوداني.

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