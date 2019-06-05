الان تتابع الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يواصل انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، في بيان، اليوم، بأن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.
كما انتهكت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا والجنوب اللبناني، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا.
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