وزير خارجية البحرين: قطر ترحب بالوساطة حين تغلق أمامها أبواب النجاح

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان قطر ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح .

وفي تغريده له رصدها "الخليج 365" قال خالد بن أحمد : "عامان من رفض الحلول و المكابرة و التعنت و الابتعاد عن الاشقاء ، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح.

وأضاف : "تكرر كلمة الحوار و تفرغها من كل معنى . دون اي اعتبار لمصلحة الشعب القطري و امتداداته الأسرية و الاجتماعية و الاقتصادية مع محيطه الخليجي . انه العناد و فقدان البصيرة" .