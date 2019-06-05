مؤسسة خليفة الإنسانية: "إفطار صائم" شمِل 600 ألف شخص بـ59 دولة

أنهت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع سفارات الإمارات وقنصلياتها في الخارج، مشروع "إفطار صائم" لعام 2019 في 59 دولة، إذ بلغ عدد المستفيدين منه نحو 600 ألف شخص.

ووفق وكالة "وام" الرسمية، قال محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة، إن حصْر الدول أُجرِيَ بعد مشاورات مع سفارات الإمارات، واعتماد المبالغ المالية حسب عدد المستفيدين، مؤكداً الحرص على أن يصل خير الإمارات إلى أكبر مجموعة ممكنة من الدول.

وأضاف أن المؤسسة تهتم بتنفيذ المشروع خارج الدولة أسوة بما تنجزه في الداخل، عبر 102 نقطة لتوزيع 951 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

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وذكر الخوري أن "إفطار صائم" عبارة عن إفطارات جماعية وطرود غذائية تُوزَّع على المحتاجين والأرامل والأيتام والمسنين واللاجئين والنازحين، فضلاً عن الذين يعانون من الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية.

وتضمن المشروع 59 دولة منها 9 دول عربية وهي البحرين ومصر والأردن والعراق والسودان وفلسطين، إلى جانب سوريا ولبنان وموريتانيا.

وفي مشروع رمضاني آخر، وزَّعت المؤسسة 590 طناً من التمور في 33 دولة، ضمن برامجها لدعم المحتاجين إلى هذا الغذاء خصوصاً الصائمين.