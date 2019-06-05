حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18- 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والثاني عند الساعة 20:24 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 45 30 65 15

دبي 44 28 65 15

الشارقة 44 28 55 15

عجمان 43 27 65 20

أم القيوين 43 27 65 25

رأس الخيمة 42 28 70 25

Advertisements

الفجيرة 39 29 70 15

العين 45 30 40 10

ليوا 46 29 40 10

الرويس 42 28 70 20

السلع 42 28 75 25

دلما 37 29 65 30

طنب الكبرى 34 29 85 55

طنب الصغرى 34 28 85 55

أبو موسى 34 28 85 50