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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18- 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والثاني عند الساعة 20:24 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 45 30 65 15

دبي 44 28 65 15

 

الشارقة 44 28 55 15

عجمان 43 27 65 20

 

أم القيوين 43 27 65 25

رأس الخيمة 42 28 70 25

 

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الفجيرة 39 29 70 15

العين 45 30 40 10

 

ليوا 46 29 40 10

الرويس 42 28 70 20

 

السلع 42 28 75 25

دلما 37 29 65 30

 

طنب الكبرى 34 29 85 55

طنب الصغرى 34 28 85 55

 

أبو موسى 34 28 85 50

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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