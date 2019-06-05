خضبوا فرحة العيد بالدماء.. مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية على كمين أمني بسيناء

محمد شحتة

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، مما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن الأبطال.

وأكد المفتي في بيان له، أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض.

وقال إن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر، يقول تعالى: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا...