وزارة الصحة الليبية ترسل قافلة طبية إلى غات

أكّد مدير إدارة الشؤون الطبية التابعة ل​وزارة الصحة​ الليبية بحكومة الوفاق “الطاهر عبد العزيز سليمان” أنه "جرى إرسال قافلة محملة بمساعدات طبية تضم 18 طبيبًا وأخصائيًا ومسعفاً وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض و سائقين و3 سيارات إسعاف إلى مدينة غات، لمساعدة أهالي المدينة التي تعرضت لموجة كبيرة من ​الفيضانات​ والسيول جراء سقوط ​الأمطار​ الغزيرة والسيول القادمة من أودية الصحراء الحدودية مع دولة ​الجزائر​".

وبيّن سليمان أن "القافلة الطبية أرسلت من مستشفى تراغن العام بعد أن استجاب للنداء العاجل الذي وجهه قسم الخدمات الصحية للمناطق بإدارة الشؤون الطبية إلى مديري الخدمات الصحية والمستشفيات بمناطق مرزق وأوباري والقطرون وتراغن وسبها، بشأن التنسيق مع مكتب الخدمات الصحية بمدينة غات وتقديم الدعم الطبي حسب المتاح إلى حين وصول الإمدادت الطبية إلى المدينة عن طريق وزارة الصحة"، مشيدًا بـ"سرعة استجابة مدير مستشفى تراغن العام السيد حسين صويلح في تسيير قافلة طبية لمساعدة أهالي مدينة غات".

وأشار إلى إجراء محادثات بين وزيري الصحة والحكم المحلي بشأن العمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمدينة واحتياجات ​النازحين​.