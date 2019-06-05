ترامب وميركل ناقشا الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا

أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا خلال اجتماع في بريطانيا".
وأشارت ساندرز إلى أن “الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعا لمدة عشر دقائق”، لافتة إلى أنهما “اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين”.
يذكر أن قمة العشرين ستعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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