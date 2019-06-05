ترامب وميركل ناقشا الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا

أكّدت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ سارة ساندرز أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحث مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ الأوضاع في ​ليبيا​ وغرب ​أفريقيا​ خلال اجتماع في بريطانيا".

وأشارت ساندرز إلى أن “الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعا لمدة عشر دقائق”، لافتة إلى أنهما “اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال ​قمة العشرين​”.

يذكر أن قمة العشرين ستعقد في ​اليابان​ في وقت لاحق من الشهر الجاري.