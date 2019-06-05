خامنئي كان يمسك ببندقية قنص خلال خطبة صلاة عيد الفطر

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد ​علي خامنئي​ كان يمسك، أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، قطعة سلاح.

وأشارت الوكالة الإيرانيّة إلى أنّ المرشد الأعلى كان يحمل بندقيّة قنص روسيّة من نوع "دراغانوف".

وأثناء خطابه أمس في الذكرى الثلاثين لوفاة آية الله الخميني، تم نشر منظومات دفاعيّة صاروخيّة، وقالت قيادة الحرس الثوري الإيراني أنّه تم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي HAWK حول طهران.