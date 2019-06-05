الإستخبارات العراقية تعتقل قياديًا في داعش شمال البلاد

ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أن "مفارزها ألقت القبض على أحد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى شمالي العاصمة بغداد بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة"، مشيرة إلى أن "هذا الارهابي قام بتأسيس تنظيم داعش في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".
ولفتت المديرية الى أن المتهم "ينحدر من عائلة إرهابية حيث ما زالت والدته وشقيقته تقبعان في أحد السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده وأشقاؤه لاحدى دول الجوار وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة نفسها".
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