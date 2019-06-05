سلطات الصين أطلقت للمرة الأولى صاروخا فضائيا من البحر

أعلنت وكالة الفضاء الصينية أنّ "صاروخًا حاملًا "لونغ مارش-11"، أُطلِق من منصة في البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية".
وحمل الصاروخ على متنه سبعة أقمار اصطناعية: قمران للتجارب وخمسة تجارية.
ولفتت إلى أنّها "كانت محاولة الصين الأولى لإطلاق صاروخ حامل من البحر. سيتيح ذلك تحسين تلبية الحاجات المختلفة لإطلاق الأقمار الاصطناعية".
ويكتسب استخدام منصة إطلاق متحرّكة في البحر مزايا عدّة، إذ يساهم في تقريب الصاروخ من خط الإستواء حيث يستفيد بشكل أفضل من دوران الأرض. وتكون عملية الدفع أفضل وتسمح بتحميل أقمار أكثر أو أثقل.
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