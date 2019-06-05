خارجية قطر عن هجوم سيناء: موقفنا ثابت من رفض العنف والإرهاب

أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​ عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على نقطة تفتيش أمنية في ​شمال سيناء​ بمصر، الذي أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن المصري.

وجدّدت الوزارة، في بيان، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت ، في بيان، في وقت سابق، أن "عددًا من العناصر الإرهابية استهدف كمينًا أمنيًا جنوب مدينة ​العريش​"، موضحة أنه "تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين؛ وتقوم القوات الأمنية بتتبع خطوط سير هروب تلك العناصر الإرهابية".

يذكر أن السلطات المصرية أطلقت في شباط 2018، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، أسفرت عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة، وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر مقطوعة، منذ عامين كاملين، بسبب اتهامات للدوحة بدعم و​تمويل الإرهاب​، والتدخل في شؤون الدول العربية؛ وهو الأمر الذي تنفيه قطر باستمرار.