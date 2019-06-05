الجزيرة:"أنصار الله" أعلنت سيطرتها على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران

ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "حركة "أنصار الله (​الحوثيين​) أعلنت سيطرتها على 20 موقعًا للجيش السعودي في ​نجران​ جنوبي ​السعودية​". وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية" الّذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في 26 أيار الماضي، أنّ "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات"، موضحًا أنّ "الطائرة أطلقتها "أنصار الله"، محاولةً استهداف مطار الملك عبدالله في جازان الّذي يستخدمه آلاف المدنيين".

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