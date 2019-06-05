قيادة الجيش: لا صحة لخبر تعرض حاجز الأولي لإطلاق نار أمس الأول

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أوردت معلومات تفيد بأنّ حاجز الأولي التابع للجيش تعرّض أمس الأوّل لإطلاق نار من قِبل مجهولين، ما أدّى إلى استشهاد ضابط متأثّرًا بجراحه".
وأوضحت في بيان، أنّ "قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، تدعو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إلى عدم نشر أية أخبار تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، إلّا بعد التأكّد من صحّتها من المراجع العسكرية المختصّة".
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