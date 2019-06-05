قيادة الجيش: لا صحة لخبر تعرض حاجز الأولي لإطلاق نار أمس الأول

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أوردت معلومات تفيد بأنّ حاجز الأولي التابع للجيش تعرّض أمس الأوّل ل​إطلاق نار​ من قِبل مجهولين، ما أدّى إلى استشهاد ضابط متأثّرًا بجراحه".

وأوضحت في بيان، أنّ "قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، تدعو وسائل الإعلام و​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى عدم نشر أية أخبار تتعلّق ب​المؤسسة العسكرية​، إلّا بعد التأكّد من صحّتها من المراجع العسكرية المختصّة".