جال رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، على المرجعيات الروحية في ​مدينة بعلبك​، مقدّمًا التهنئة ب​عيد الفطر​ المبارك. وزار على التوالي المفتي ​خليل شقير​، المفتي ​خالد صلح​ والمفتي السابق ​بكر الرفاعي​، وعرض معهم للأوضاع على الساحتين اللبنانية والبقاعية. وكان تشديد من الجميع على ضرورة "التلاقي والتواصل، ونبذ الخطاب الطائفي والتحريضي، والوقوف خلف ​الجيش اللبناني​ وباقي ​القوى الأمنية​ لتحصين السلم الأهلي". وتمنّى درويش أن "يحمل عيد الفطر السلام الحقيقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطران درويش هنأ المرجعيات الروحية في بعلبك بعيد الفطر: نتمنى أن يحمل السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.