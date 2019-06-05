محاولة قرصنة حساب ابن شقيق الرئيس عون على "فيسبوك"

تمكّن أحد القراصنة المقيمين في ​الجيزة​ بمصر، وبعد أكثر من خمسين محاولة قرصنة في اليومين الأخيرين، من دخول حساب "فايسبوك" التابع لابن شقيق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، جوزيف عون، والعبث بمحتوياته وتغيير بعض الإعدادات.

وقد عمدت إدارة "فايسبوك"، منذ المحاولات الأولى، إلى تجميد الحساب المذكور موقتًا، وطلبت منه تغيير كلمة السر وبعض الإعدادات الأخرى، إلّا أنّ محاولات القرصنة استمرّت.

بدوره، نشر عون تعليقًا على حسابه، أشار فيه إلى أنّ "منذ أكثر من 48 ساعة وهم يحاولون الوصول إلى خرق الحساب، وقد نجحوا بذلك ظهر اليوم ولكن الفرحة لم تدم طويلًا. ربّما عدم ردّي على الشتائم والطلب من كلّ الأصدقاء عدم الإنجرار والردّ بالمثل، والالتزام بالمبادئ النبيلة الّتي تربيّنا عليها، أفقدهم صوابهم فعمدوا إلى تسكير الحساب وقرصنته لكي لا ينفضح امرهم أمام الرأي العام، بخاصة وأنّ لديهم أكاديمية "للتثقيف" السياسي".

وكان جوزيف عون قد نشر على "فايسبوك" في الأسبوع الماضي كلامًا نقديًّا موجّهًا إلى رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ و"التيار الوطني الحر".