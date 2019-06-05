قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار مفتي صور ومنطقتها للتهنئة بعيد الفطر

زار قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبّال، حيث قدّم له التهاني بمناسبة ​عيد الفطر​، وتمّ تبادل الآراء حول الشؤون الإجتماعية.

بدوره، توجّه المفتي حبّال بالشكر للجنرال بيشوتا، على الزيارة "الّتي تعكس مدى التقارب والمودّة بين "اليونيفيل" و​الشعب اللبناني​". كما أثنى على "المساهمة القيّمة للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدًا بـ"دعم ​الكتيبة الإيطالية​ للسكان المحليّين عبر إنجاز المشاريع الخدماتيّة والإنمائيّة في ​جنوب لبنان​".