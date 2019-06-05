قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار مفتي صور ومنطقتها للتهنئة بعيد الفطر

زار قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبّال، حيث قدّم له التهاني بمناسبة عيد الفطر، وتمّ تبادل الآراء حول الشؤون الإجتماعية.
بدوره، توجّه المفتي حبّال بالشكر للجنرال بيشوتا، على الزيارة "الّتي تعكس مدى التقارب والمودّة بين "اليونيفيل" والشعب اللبناني". كما أثنى على "المساهمة القيّمة للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدًا بـ"دعم الكتيبة الإيطالية للسكان المحليّين عبر إنجاز المشاريع الخدماتيّة والإنمائيّة في جنوب لبنان".
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