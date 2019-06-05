إخماد حريق شب في حرج من الأشجار في بيت الفقس وحريقي أعشاب آخرين في رياق وقب الياس

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهودٍ استمرّت لساعات، أخمدوا حريقًا شبّ في حرج من أشجار السنديان وبلان في بيت الفقس/ السفيرة- ​الضنية​"، موضحةً أنّ "العناصر عملوا على تبريد رقعة الحريق منعًا من تجدّده".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يايسة في رياق البقاعية، وآخر شبّ في أعشاب يايسة في ​قب الياس​ البقاعية".