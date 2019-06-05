ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبعد جهودٍ استمرّت لساعات، أخمدوا حريقًا شبّ في حرج من أشجار السنديان وبلان في بيت الفقس/ السفيرة- الضنية"، موضحةً أنّ "العناصر عملوا على تبريد رقعة الحريق منعًا من تجدّده".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يايسة في رياق البقاعية، وآخر شبّ في أعشاب يايسة في قب الياس البقاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق شب في حرج من الأشجار في بيت الفقس وحريقي أعشاب آخرين في رياق وقب الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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