ميركل وترامب يلتقيان على هامش احتفالات "يوم الإنزال" في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورتسموث- (د ب أ):

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بمدينة بورتسموث البريطانية على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكري السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال، الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وبحسب بيانات متحدث باسم الحكومة الألمانية، استغرق اللقاء نحو 20 دقيقة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي شيء عن محتوى المباحثات اليوم.

يذكر أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بشكل عام مؤخرا حول إذا ما كان اللقاء سينعقد بالفعل أم لا.

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وشارك في اللقاء أيضا كل من جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، وميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض.

وشاركت ميركل وترامب في احتفالات ذكرى "يوم الإنزال"، وكانت الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد الأمير تشارلز بين المشاركين أيضا.

يذكر أن ميركل زارت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تلتق آنذاك مع ترامب؛ حيث ألقت المستشارة الألمانية خطابا أمام خريجي جامعة هارفارد في كامبريدج يوم الخميس الماضي.