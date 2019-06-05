القوات السودانية تطالب المواطنين بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ):

طالبت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاربعاء، المواطنين بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية ونقاط الارتكاز والقيادات في كل أنحاء البلاد مشاركة منهم في حفظ الأمن الذي هو مسؤولية الجميع.

وأكدت القوات المسلحة، في تعميم صحفي أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء السودانية " سونا"، أنها "ستظل على الدوام بتاريخها وإحترافيتها المشهودة صمام أمن الوطن وملاذ المواطنين وفية لعهدها ووعدها في حماية الارواح والممتلكات وبسطاً للأمن والاستقرار".

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وقالت إنه "لانكوص عن إنحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب السوداني وإرادته في التغيير حتى يصل إلى تحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة حتى تعبر بلادنا هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق الحرية والعدالة والسلام والاستقرار .".

وأضافت أنها تنتهز هذه الفرصة السانحة لتزف التهاني لجماهير الشعب السوداني قاطبة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مترحمة على الأرواح التي فقدت جراء الأحداث الأخيرة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة أحداث فض اعتصام القيادة العامة أول أمس الاثنين إلى 60 قتيلا.