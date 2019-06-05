الأردن يدين الهجوم الإرهابي في مدينة العريش

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش. وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء- التأكيد على تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وثقة

وقال المتحدث الأردني "إن المعركة ضد الاٍرهاب واحدة والإرهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته"، معربا عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء- التأكيد على تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وثقةالمملكة بقدرة مصر على حماية أمنها واستقرارها ودحر العصابات الإرهابية.وقال المتحدث الأردني "إن المعركة ضد الاٍرهاب واحدة والإرهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته"، معربا عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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