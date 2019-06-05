اعتقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان

قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، اليوم، إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان.
الذي عاد للسودان في الأسبوع الماضي
وكان عرمان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابيًّا لكنه عاد للبلاد مؤخرًا، بحسب "رويترز".
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى
وقال فكي، في بيان يوم الاثنين الماضي: "أدين بشدة أعمال العنف التي اندلعت اليوم في السودان وتسببت في سقوط قتلى وجرحى، أدعو إلى إجراء
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.
وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صباح الاثنين: "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 9 شهداء".
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