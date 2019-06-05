بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلاله محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني تأتي بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامةالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال بوتين:خلال هذه المدة، جرت الكثير من الأحداث، لكن السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات بين روسيا والصين، دون مبالغة، إلى مستوى غير
وسيتم خلال الزيارة بحث اقتران بناء الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية مع المبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد" والوضع في شبه الجزيرة الكورية. كما أنه من المقرر، خلال الزيارة، توقيع حوالي 30 وثيقة، بالإضافة إلى وثيقة حول تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.
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