داعش يعترف بمشاركته في أعمال إرهابية بموزمبيق

اعترف تنظيم "داعش" بمشاركته لأول مرة في أعمال إرهابية ضد الجيش الموزمبيقي، في الجزء الشمالي للبلاد، الذي يشهد تمردًا يقوده متشددون منذ نهاية 2017.

ونقل موقع "إنتلجنس غروب" المختص في مراقبة مواقع الإنترنت القريبة من المتشددين بيانا لتنظيم "داعش" جاء فيه أن "عناصر التنظيم تمكنوا من رد هجوم

للجيش الموزمبيقي في قرية ميتوبي" يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن عناصر "داعش" واجهت الجيش الموزمبيقي بأسلحة مختلفة، وخلفت قتلى ومصابين في صفوفه.

ولم ينف الجيش الموزمبيقي صحة البيان، كما ترفض حكومة البلاد نشر معلومات حول هذه الأعمال القتالية منذ

Advertisements

بدئها.

وأكد خبير لوكالة "فرانس برنس" أن "تنظيم "داعش" غير موجود في موزمبيق، وأن الأمر مجرد حملات دعائية"، لكنه لم يستبعد إمكانية وجود أشخاص على علاقة بالتنظيم.

وأضاف الخبير الذي طلب التكتم على اسمه أنه "بعد فقدان التنظيم لدولته وجيشه وإدارته، يحاول الآن إظهار وجود علاقة مزعومة بينه وبين مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من العالم، ولكن الأمر لا يعدو أن يكون دعاية".