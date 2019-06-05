الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تستمر حتى 7 يونيو الجاري.
وحطت طائرة الرئيس الصيني في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، كان في استقباله وزير تنمية الشرق الأقصى، ألكسندر كوزلوف، ونائب وزير الخارجية، إيجور مورغولوف، والسفيرالصيني لدى روسيا، لي هوي، والسفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف.
وعبر شي جين بينغ، عن أمله بأن تكون زيارته إلى روسيا مثمرة، وتصبح عاملا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بعد وصوله إلى موسكو: "أنا مقتنع أن هذه الزيارة
وستجري اليوم في موسكو محادثات شي جين بينغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومساء سيحضر الرئيسان في مسرح "البولشوي" حفلة خاصة بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويشارك شي جين في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينه سان بطرسبورج يومي 6و7 يونيو الجاري
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