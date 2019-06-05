الانتقالي السوداني يتعهد بنزاهة الانتخابات ويدعو للتحقيق في أحداث الاعتصام

أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة له من العاصمة الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظروف صعبة، داعيا إلى الاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات.

وتابع "أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام"، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة من تثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام، ودعا البرهان إلى طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل.

إلى ذلك، فقد صرح نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وعادلة ودون مشاركة المؤتمر الوطني، وأضاف أن "المجلس العسكري الانتقالي أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية الجميع، ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.

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وقال إن "المجلس أصدر تحقيقا مستقلا من النائب العام"، نافيا رغبة المجلس في السعي إلى الحكم. كما أوضح أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين.

في غضون ذلك، كانت لجنة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة أحداث ميدان الاعتصام في الخرطوم إلى 100 قتيل.

وكانت الحصيلة السابقة تشير لوقوع 35 قتيلاً في إطلاق النار، الاثنين، في محيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.