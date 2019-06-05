البرهان: مستعدون للتفاوض من أجل مصلحة السودان

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد لفتاح البرهان اليوم الأربعاء إن المجلس ما زال منفتحاً "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".

وأكد البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الفطر، إنه لا يزال مستعداً لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، مضيفاً "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".

ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل". وقال، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني، "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".

وأضاف البرهان أنه ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث تنظيف بعض المناطق من العناصر الإجرامية في الخرطوم.

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وقال إن التغيير، الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة"، مشدداً على أنه "لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

وتابع: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم".

وأدلى البرهان بهذا التصريح بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلاً من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.