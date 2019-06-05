ترامب يؤكد أن احتمال العمل العسكري ضد إيران يظل وارداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن احتمال اتخاذ عمل عسكري ضد إيران يظل وارداً دائماً.

وقال ترامب لتلفزيون (آي.تي.في) البريطاني "إيران كانت مكاناً عدوانياً جداً عندما وصلت للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم".

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكري، أجاب "الاحتمال وارد دائماً. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالاً وارداً دائماً".

وكان ترامب، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى بريطانيا، أعرب، أمس الثلاثاء، عن عزمه على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد يواجهه العالم اليوم، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل مع حلفائها، على منع حصول إيران على السلاح النووي، وعلى وقف تمويلها للإرهاب.