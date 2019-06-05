كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق ،اليوم الأربعاء اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش"الإرهابى فى ناحية "الراشدية " شمالى العاصمة (بغداد).

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إنه خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة ، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء المشاة ١٩ " من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين فى ناحية "خان بنى سعد " بمحافظة ديالى.

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وأضافت المديرية، أن هذا الارهابى قام بتأسيس تنظيم "داعش" في ناحية "الراشدية " ، وأنه بعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية ، اضطر للهرب إلى ديالي ، حيث تم تكليفه بقيادة أحد التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجه لكمين محكم وإلقاء القبض عليه.