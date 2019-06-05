كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيرة الشئون الأسيوية: انعقاد القمة بين روسيا والصين جاء في توقيت مهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نادية حلمي، خبير الشئون الأسيوية، إن انعقاد قمة بين روسيا والصين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني الذي يزور روسيا حاليًا، في هذا التوقيت بالغ الأهمية، هذا الوقت الذي تخوض فيه الصين حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أن فرضت واشنطن بعض الحواجز الجمركية على بعض المنتجات الصينية.

وأضافت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الصحف الصينية الصادرة من بكين، هددت الولايات المتحدة بإيقاف تصدير بعض المعادن الثمينة والنادر التي تدخل في تصنيع التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وهذا زاد من المخاوف الأمريكية.

وتابعت، أن روسيا والصين قد اتفقتا من خلال البنوك المركزية لهما على تقليل الاعتماد على الدولار في مبادلتهم التجارية، واتفقا على استخدام عملتهم الوطنية بدلًا منه.

