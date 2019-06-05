كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا كان يستهدف صلاة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أنها أحبطت عملا إرهابيا خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف صلاة عيد الفطر في مقاطعة كيروفسكي بدونباس.

وجاء في بيان الإدارة اليوم الأربعاء: "في 5 يونيو، حاولت قوات الأمن الأوكرانية شن هجوم ثان على مسلمي دونباس​​​... فقد تم إطلاق طائرة بدون طيار مزودة بمتفجرات لتنفيذ هجوم إرهابي أثناء صلاة العيد في حي تيكستيلشيك"، مضيفة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة وإحباط الهجوم.

Advertisements

هذا وأعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مسجد في دونيتسك، صباح يوم أمس، أثناء التحضير لأداء صلاة عيد الفطر السعيد.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، بعد أن عارضتا الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف، الذي وقع في فبراير، من نفس العام.