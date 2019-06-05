رشيد الوالي: مندوبة السجون وافقت أن يوضع “مدير سجن” خلق القضبان لأن لا أحدا فوق القانون

أشار الفنان رشيد الوالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون، وافقت أن يتم تجسيد مشهد دخول مدير مؤسسة سجنية، للسجن بسبب أفعاله، وذلك تكريسا لمبدأ أن لا أحدا فوق القانون.

وشارك الوالي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو، من مسلسل “الماضي لا يموت،، يظهر مدير السجن الذي يجسد دوره الممثل عبد الله ديدان، وكأنه يزج به في السجن نتيجة مخالفته القانون.

ووجه الوالي الشكر المندوبية التي وافقت على تجسيد المشهد، وهي تعلم أنه يتحدث عن قصة مدير سجن يزج به خلق القضبان هو كذلك، مشيرا أن هذا الأمر يؤكد سمو القانون فوق الجميع.

وسبق أن خلق مسلسل الماضي لا يموت، جدلا في صفوف المحامين، الذين اعتبروه يسيء لهم ولمهنتهم، في حين أن المخرج هشام الجباري أكد أن المسلسل يروري قصة غير واقعية، لناس أخيار وآخرين أشرار ولا علاقة للموضوع بالاساءة لأي مهنة أو قطاع.