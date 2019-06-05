حزب أخنوش على خطى بنشماس..عزل عضو في المجلس الوطني للحزب عارض “القباج”

علم “اليوم24” أن لجنة التأديب والتحكيم الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي يتحكم فيها محمد القباج المنسق الجهوي للحزب وعضو مكتبه السياسي، عزلت أحد معارضيه بإقليم مدينة آسفي وعملت على تجريده من عضويته الحزبية، وهو محمد أنيق عضو المجلس الوطني المنتخب عن الوحيد عن الإقليم.

وقالت مصادر من داخل الحزب لـ”اليوم24″ إن لجنة التحكيم التي لحد الآن لم تنتخب رئيسا لها ووقع خلاف حول تأسيسها منذ البداية ولم تجتمع طوال السنة إلا مرة واحدة، قضت بعزل العضو المذكور، بإيعاز من المنسق الجهوي للحزب الملياردير محمد القباج.

ومن جهته، أكد محمد أنيق قرار العزل والتجريد من العضوية، وكشف لـ”اليوم24″ أن اللجنة استدعته للمثول أمامها، بعدما دخل معه محمد القباج في صراع، قال إنه لا يعلم خفاياه، غير أنه ظل يُعارض سياسته داخل الحزب، وأفاد أنيق، أن اللجنة استدعته خارج الآجال القانوني عن طريق مفوض قضائي في 08 من ماي بمقرها بمدينة مراكش وأضاف أنيق قائلا “إنه اليوم الذي يُصادف توقيت عمل فلا يُمكن ترك العمل والذهاب هناك”.

وكشف أنيق أن قرار عزله يُعد مخالفة للمادة 31 من القانون الأساسي للحزب، والمتعلقة بتوفير جميع الظروف ضمانات حقوق الدفاع، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل بالملف بجميع وثائقه وعناصره 15 يوما على الاقل قبل اجتماع اللجنة تحت طائلة بطلان مقررتها، و هذا ما لم يتم، بحيث جرى عزله مباشرة، متهما محمد القباج في “كسر معارضيه” وتصفيتهم من الحزب.