رسميا.. إنفانتينو يعلق على أحداث “النهائي المهزلة”: إنه أمر محزن ونحن في خدمة أي طرف بشرط..”

في أول تعليق رسمي له، على “النهائي المهزلة” الذي جع الترجي التونسي بالوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بملعب “رادس” عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسفه على الأحداث التي عرفتها المباراة.

وقال إنفانتينو، في الندوة الصحفية التي عقدها، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، عقب إعادة انتخابته رئيسا للفيفا، في الجمعية العمومية: ” شاهد ما وقع في هذا النهائي، ” إنه أمر محزن وسيئ للغاية”.

وأكد ارئيس السويسري – الإيطالي بأن الاتحاد الدولي للعبة ” لا دخل له في تنظيم النهائي لأنه من اختصاص الاتحاد الإفريقي للعبة”.

أما بخصوص النزاع الحالي بين الفريقين المغربي والتونسي، فقد شدد المتحدث ذاته على أن الفيفا ” في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع، شريطة اللجوء للاتحاد القاري والمرور عبره”.