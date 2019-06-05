خامنئي: "صفقة القرن" لن ترى النور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إلى التوقف عن عدم خطة الإملاءات الأميركية لصفية القضية الفلسطينية ضمن تسويات إقليمية شاملة، ووصفها خامنئي بأنها "خيانة للأمة الإسلامية".

وتستعد واشنطن لطرح الشق الاقتصادي من خطتها المنتظرة لـ"إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، والتي أطلق عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "صفقة القرن"، في ورشة اقتصادية تعقد في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، "إن الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الأميركية المسماة ‘صفقة القرن‘"، بحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

وأضاف أن "‘صفقة القرن‘ لن تتحقق وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولن ترى النور"، وتابع أن "زعماء بعض البلدان الإسلامية يمهدون الأرضية لتطبيق صفقة القرن" مؤكدا أن "خيانة بعض البلدان الإسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه".

وقال خامنئي إن "على حكام السعودية والبحرين أن يعرفوا أنهم دخلوا مستنقعا لا نهاية له".

ورفض الجانب الفلسطيني، على المستويين، الشعبي والرسمي، الخطة التي يقودها صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، ويقولون إن سياسات البيت الأبيض منحازة بشكل واضح لإسرائيل.

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وستكشف الولايات المتحدة عن الجوانب الاقتصادية للخطة في مؤتمر اقتصادي في المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو، نظمته بالشراكة مع البحرين، إلا أنها قالت إن الخطة السياسية لن تُطرح إلا "عندما يكون الوقت مناسبا".

وفي تصريحات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت الاربعاء، أكد خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى "إلى إلقاء اليهود في البحر"، ورأى أن إجراء استفتاء هو الحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال "رأي الجمهورية الإسلامية يخالف رأي القادة العرب في السابق الذين كانوا يعتقدون أنه يجب إلقاء اليهود في البحر".

وجدد التأكيد على اقتراح إيران بإجراء تصويت يشارك فيه "سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين" حول نظام الحكومة. وأضاف أن "نضال الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر" حتى إجراء الاستفتاء.