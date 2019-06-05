الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط لاستهداف المحتفلين بالعيد في ديالى

ونقل إعلام الحشد عن الموسوي قوله، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت في الساعات القليلة الماضية من تفكيك ست عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك".
وأضاف الموسوي، أن "قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وضع خطة محكمة ومشددة لمناسبة عيد الفطر المبارك"، مبينا أنه "تم رصد نشاط للعدو في الليلة الماضية إذ تمت معالجته بواسطة الكمائن".
وأضاف الموسوي، أن "قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وضع خطة محكمة ومشددة لمناسبة عيد الفطر المبارك"، مبينا أنه "تم رصد نشاط للعدو في الليلة الماضية إذ تمت معالجته بواسطة الكمائن".
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